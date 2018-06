Wens college Laarbeek: 72 huizen erbij in Aarle-Rixtel

Natte voeten bij badkuipen­ra­ce in Aar­le-Rix­tel

17 juni Bij de tweede editie van de badkuipenrace in Aarle-Rixtel haalde menig deelnemer zondag natte voeten. De ene bewust omdat de badkuip bijvoorbeeld door midden was gezaagd en op een surfplank was gezet, de ander omdat de badkuip toch meer water maakte dan werd verwacht.