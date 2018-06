Wish als mengelmoes van Henny Huisman, techno en carnaval

UPDATEBEEK EN DONK - De bezoekers van Wish hebben het zaterdag wel getroffen met het weer. Tropische temperaturen zorgen ervoor dat bezoekers zin krijgen in een strandfeestje. Gelukkig kan dat ook voor de bezoekers, bij het ontzettende drukke Villa Ananas.

Andere bezoekers gaan liever op zoek naar wat verkoeling. Hier en daar kan dat met een drankje in de schaduw. Als je mazzel hebt, kun je zelf in een hangmat chillen.

Ook in de Grant Theater, een nieuwe tent, is het goed toeven. Daar zijn enkele grote koeltorens te vinden om te temperatuur wat te drukken.

Volgens de organisatie is de zaterdag van Wish niet uitverkocht. Er zijn net wat minder dan 25.000 kaarten verkocht.

Even de schaduw opzoeken.

Chef Special in de nieuwe tent (Grand Theater) op Wish. Daar is het vanwege enkele grote koeltorens aangenaam voor de festivalbezoekers.

Techno en Nederlandse muziek

Pierre en Astrid Schreyer komen een dagje over uit Utrecht. Ze horen bij de oudere bezoekers met hun respectievelijk 56 en 50 jaar. Beiden zitten ze onder de tattoos. ,,Ik ben fan van Nederlandstalige muziek, mijn vrouw is meer van de techno. Dat hoor je hier allemaal door elkaar heen en dat maakt dit festival zo mooi. Iedereen bindt met elkaar."

Ze hebben.net even een kop koffie gedronken. ,,Ouderwets he, maar we dronken geen bier. We hoeven ook geen pilletje, ik kan zonder ook al lekker gek doen."

Pierre en Astrid Schreyer

Playbackshow

Dat er van alles door elkaar wordt gespeeld en gehoord, is helemaal duidelijk wanneer Henny Huisman het podium beklimt voor zijn Playbackshow. ,,Wat fijn dat jullie hier ook iets voor ouderen doen, ik ben al 67 inmiddels."

Zes acts doen mee aan de show van Huisman. Burgemeester Frank van der Meijden zit in de jury om een winnaar te kiezen.

Organisator Jimmy van der Leemputten zegt over het inhuren Henny Huisman: ,,We willen graag rariteiten, gekke optredens die je elders niet ziet. We hebben flink moeten lullen om hem hierheen te krijgen. Dit is pas de tweede keer dat hij zoiets doet."

Henny Huisman tijdens de Playbackshow.

Golfen

Wie even heel iets anders wil, kan ook even lekker gaan midgetgolfen. Dat besloten Michiel de Vaan en Erik Pijnenborg dan maar eens te doen. Michie: ,,We strijden voor een kratje bier. We zijn niet van die technomuziek zoals de rest van onze vriendengroep."

Voor later op de avond hebben zij ook al bedacht wat ze willen doen. ,,We willen straks voetbal kijken en naar Snollebollekes. En naar mooie vrouwen kijken... Die zijn hier heel veel."

En wie even wat anders wil, kan lekker midgetgolfen.

Snollebollekes

Snollebollekes-zanger Rob Kemps noemt zijn optreden van zojuist 'heel erg vet'. Hij bracht carnaval en apres ski op Wish. ,,Op een festival heeft iedereen goede zin. Hier op Wishis voor ieder wat wils. De bakker, fietsenmaker, burgemeester, allemaal kunnen ze komen. Alles en iedereen loopt hier door elkaar, fantastisch."

Volgens hem kan Wish nog groeien, ook al vindt hij de ontwikkeling van het festival in de laatste jaren al goed. ,,Welk genre past hier nu niet? Het kan best groter."

Snollebollekes op het podium bij Wish.