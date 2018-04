Wish-oprichter uit Beek en Donk maakt doorstart met podiumbouwbedrijf

BEEK EN DONK - Oprichter Niels van Vijfeijken van festivalorganisatie Wish Outdoor maakt een doorstart met zijn podiumbouwbedrijf Stagekings dat in januari failliet werd verklaard . Van Vijfeijken (31) uit Beek en Donk heeft zelf de inventaris gekocht en zet het bedrijf in afgeslankte vorm voort, zegt curator Guido Sanders.

Stagekings is een voormalig dochterbedrijf van Wish en bouwde podiums voor dancefestivals in binnen- en buitenland. Het faillissement werd veroorzaakt omdat grote opdrachten achterwege bleven en de veelbesproken ruzie binnen Wish een zware wissel heeft getrokken op het bedrijf. Veel geld werd besteed aan kostbare rechtszaken.

Personeel

De schuld van Stagekings was opgelopen tot 5 ton. Personeel vroeg het faillissement aan omdat loon niet meer werd betaald. Er werkten ongeveer twaalf mensen. Een deel van de werknemers heeft een andere baan gevonden. Mogelijk verhuizen een of meerdere personeelsleden mee naar het nieuwe bedrijf. Van Vijfeijken was zelf niet bereikbaar voor een toelichting.

Wat Van Vijfeijken heeft betaald voor de inventaris en de naam van het bedrijf wil de curator nog niet zeggen. Met de opbrengst kunnen de Belastingdienst en de Rabobank als belangrijkste schuldeisers voor een deel worden gecompenseerd.

Breuk

Stagekings werd vanwege de pijnlijke breuk tussen de twee oprichters van Wish Outdoor uit Wish-concern gehaald. Wish Outdoor is het geesteskind van de oprichters Niels van Vijfeijken en Tim Klomp Bueters. In 2006 organiseerden ze samen de eerste editie als een klein feest voor het goede doel in Beek en Donk. In tien jaar groeide Wish uit tot een internationale festivalorganisatie.