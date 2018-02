Woonwagenkampje in Aarle-Rixtel mag blijven

Visvijver in Beek en Donk wordt opgeknapt

22 februari BEEK EN DONK - Visvereniging Het Geduld heeft er lang op moeten wachten, maar nu gaat het echt gebeuren: visvijver De Koppelen in Beek en Donk wordt opgeknapt. De beschoeiing van de waterkant is al vijf jaar in slechte staat, maar nu is de situatie gevaarlijk geworden. Vissers en wandelaars lopen door verzakking van de oever het risico in het water te vallen.