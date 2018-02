Zeeuwse pastamaker in Beek en Donk

Italiaanse delicatessenwinkel - en de rest - Piacere Puro is gevestigd in een groot hoekpand aan het Piet van Thielplein in Beek en Donk. In oktober heeft het stel de deuren al geopend. Verse pasta maken, waar het Cornelis om te doen was, gebeurt pas sinds deze week op grote schaal.

Hij staat in de keuken meterslange lappen pasta door de snijder te halen en heeft amper tijd om even te gaan zitten. ,,Voor vier strandtenten en drie restaurants in Zeeuws Vlaanderen maak ik nu zakelijke pasta's", vertelt hij.

Cornelis is geboren en getogen in Breskens en is voor de liefde naar Laarbeek gekomen. ,,Sinds we in oktober hier de zaak geopend hebben woon ik full time in Aarle-Rixtel. Daarvoor was ik voor mijn werk nog vaak daar."

Moestuin

De Zeeuw is pas 40 maar heeft al ruim 25 jaar ervaring in de horeca. Zijn voorkeur voor verse producten is in zijn jeugd ontstaan toen hij samen met zijn broertje een stukje moestuin kreeg. Op 12-jarige leeftijd begon hij als afwashulp en drie jaar later ging hij als kok aan de slag. Ook de liefde voor de Italiaanse keuken zat er al vroeg in. ,,Het is de manier waarop ze eten beleven, écht genieten. Het eten is vol, puur en vers", verklaart hij.

Niet zo gek dus dat hij in een Italiaans restaurant heeft gewerkt. Verder heeft Cornelis tot voor kort jarenlang als freelance chef-kok verschillende restaurants helpen opstarten. Het nieuwste project is nu Piacere Puro (Puur Plezier) en de zakelijke markt voor verse pasta. ,,Ik ben de enige in Brabant en Zeeuws Vlaanderen die dat doet", zegt hij zelf. ,,In Limburg zit er één, Pasta Pura."

IJs

In het restaurant worden uiteraard de zelfgemaakte producten geserveerd die ook in de winkel te koop zijn. ,,Door hier te eten kom je er ook achter wat je met de pasta's kunt doen", zegt Angela van Laarbeek. De klanten komen tot nu toe voornamelijk uit de eigen gemeente. ,,Maar ook uit Gemert en Nuenen. En uit Stiphout, sinds de Italiaanse delicatessenzaak daar gesloten is."