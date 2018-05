'Zorgelijke' leegloop op Piet van Thielplein Beek en Donk

Diensten­vei­ling voor nieuwe apparatuur Radio Kontakt Laarbeek: 'Alles is versleten'

16 mei BEEK EN DONK - Dat je als lokale omroep 25 jaar bestaat, is hartstikke mooi. Dat veel studio-apparatuur óók zo oud is, is een stuk minder mooi. Omroep Kontakt in Beek en Donk houdt dan ook ter afsluiting van het jubileumjaar een goederen- en dienstenveiling om de aanschaf van nieuwe spullen te financieren.