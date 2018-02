Zuiveren met een chemische reactie in Aarle-Rixtel

AARLE-RIXTEL - Via een chemische reactie met UV-licht en waterstofperoxide gaat waterschap Aa en Maas de strijd aan tegen medicijnen in ons afvalwater. Wat er vervolgens in het water gebeurt, weet niemand precies. Het resultaat is echter wel te meten: aantoonbaar minder gifstoffen.

1. Hoe komen al die medicijnen in het water terecht, en wat is het gevolg daarvan?

Al ons afvalwater, bijvoorbeeld uit de gootsteen en het toilet, komt uiteindelijk bij een rioolwaterzuivering zoals die in Aarle-Rixtel uit. Zo'n zuivering is er vooral op ingericht om uitwerpselen en etensresten uit het water te filteren. In het rioolwater komen echter veel meer stoffen terecht die eigenlijk niet in ons water thuishoren. Soms bewust - als iemand een giftige stof door de gootsteen spoelt - maar nog veel vaker onbedoeld. Iedereen die een pijnstiller neemt, poept of plast een deel van de werkzame stoffen immers weer uit. Zo is ibuprofen een van de meest voorkomende medicijnresten het afvalwater. Van die medicijnstoffen wordt een deel al wel uitgefilterd, min of meer als bijvangst. ,,Maar onze zuiveringen zijn daar niet op ingericht", vertelt beleidsadviseur Maarten Nederlof. En dus komt een deel van de medicijnstoffen in de natuur terecht. Met alle gevolgen van dien: zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat ook vissen zich vinder goed voortplanten als ze de pil 'slikken'.

2. Wat gaat deze nieuwe zuiveringsmethode daaraan veranderen?

Er zijn al enkele technieken bekend die medicijnen uit het afvalwater zuiveren. Bijvoorbeeld door poederkool - zeg maar een soort gemalen Norit - in het water te gooien. Dat spul klontert samen met medicijnresten, waardoor deze vervolgens uit het water kunnen worden gefilterd. Daarmee wordt ongeveer de helft van de medicijnstoffen uit het water gevist. Andere methodes gaan uit van een oxidatieproces, waarbij de werkzame stoffen via een chemisch proces worden afgebroken. Dat kan door bijvoorbeeld ozon aan het water toe te voegen. Die stof zorgt ervoor dat de medicijnmoleculen in stukken uiteenvallen. De nieuwe methode die het waterschap gaat testen, gaat uit van hetzelfde idee. Waterstofperoxide dient daarbij als werkzame stof, UV-licht versterkt het oxidatieproces. ,,Waterstofperoxide is een zwakke oxidant", legt Nederlof uit. ,,Als je bijvoorbeeld je haar ermee verft, is het niet zo dat je haar erdoor oplost." Met krachtig UV-licht gaat de peroxide de medicijnen echter wél agressief te lijf. Bij beide oxidatiemethodes wordt naar schatting tachtig procent van de medicijnresten onschadelijk gemaakt.

3. Na de chemische reactie zitten er dus nog steeds stoffen in het water. Wat zijn dat voor stoffen en wat gebeurt daarmee?

Dat is zelfs voor chemici onmogelijk vast te stellen. Rioolwater bevat naar schatting tweeduizend verschillende medicijnstoffen, waarvan een groot deel in zeer lage concentraties. Die reageren tijdens het oxidatieproces allemaal weer anders. Ook de hoeveelheid gebruikte oxidatiemiddelen is van invloed. Wat er daarna precies aan reststoffen in het water blijft, is daarom onmogelijk te zeggen. Wel kan het waterschap meten hoeveel gifstoffen er in het water zitten, bijvoorbeeld door de sterfte onder watervlooien te meten. Bij dat soort metingen blijkt dat de waterkwaliteit na oxidatie beter is dan als er nog veel medicijnresten in zitten.

4. Welke methode is dan uiteindelijk het effectiefst?

Dat moet uit deze proef gaan blijken. Het waterschap gaat in Aarle-Rixtel de ozon- en de UV-met-peroxidemethode met elkaar vergelijken. Daarbij spelen meer aspecten een rol: waterkwaliteit, kosten en energieverbruik. De ozonmethode is bijvoorbeeld goedkoper, maar de reststoffen in het water zijn mogelijk schadelijker te zijn dan bij UV-licht en peroxide. Daardoor is na de ozonbehandeling waarschijnlijk nog een tweede zuivering nodig: de eerder genoemde methode met koolpoeder. Bij zuivering via UV-licht en peroxide zijn de reststoffen naar verwachting minder schadelijk. ,,Dat maakt deze methode interessant: als we daarbij zonder een tweede filter kunnen volstaan, is dit een effectieve manier."

5. En wat gebeurt er met andere stoffen, zoals drugs en industriële stoffen als GenX?