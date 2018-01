Zwerfvuilopruimers Laarbeek op de koffie bij gemeente

LAARBEEK - ,,In het begin werd je in je oranje hesje door de mensen bekeken alsof je een dombo was, of iemand met een taakstraf. Tegenwoordig steken ze een duim naar je op." Nelly Hoogkamer uit Aarle-Rixtel was een van de circa twintig 'zwerfvuilopruimers' uit Laarbeek die woensdag door de gemeente op een kop koffie of thee met iets lekkers zijn getrakteerd.