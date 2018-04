Alleen in het licht kunnen dingen groeien

Een babysitter die stiekem elke keer als ze oppast een klein plukje haar afknipt bij de slapende kinderen die ze zou moeten beschermen. Een lerares die zo verliefd is op de vader van een van de kinderen uit haar klas, dat ze het jongetje een jaar laat overdoen om die vader te kunnen blijven zien. Een volwassen man die na elk toiletbezoek zijn achtergelaten drol vernoemt naar het Disney-karakter waar het op zou lijken. En dat nog in een boekje bijhoudt ook.



Het zijn echte geheimen van echte mensen. Meer dan 75.000 van die geheimen werden de afgelopen jaren per ansichtkaart vanuit de hele wereld opgestuurd naar Frank Warren, oprichter van de website postsecret.com, waar je je kunt vergapen (aanrader!) aan de stiekeme geheimen waarmee doodnormale mensen rondlopen. Sommige geheimen zijn verdrietig, andere wat absurd, weer andere simpelweg crimineel. Maar veel geheimen zijn juist uit de categorie: waarom heb je er zo lang mee rondgelopen?

Quote Hoe meer geheimen je bij je draagt, hoe minder je van jezelf met de wereld deelt David en Arjan

Het is geen toeval dat het zo populair is om die ansichtkaarten op te sturen - mensen biechten al sinds de oudheid. Geheimen zijn namelijk loodzwaar. Iets dragen wat alleen jij weet, kan je hopeloos in de weg zitten als je vrij en ontspannen wilt leven. Niet alleen omdat het vermoeiend is steeds op je hoede te moeten zijn of je niet wordt doorzien, maar vooral omdat er iets nog veel ingrijpenders onder zit: je wijst jezelf af.



Met elk geheim dat je bij je draagt, zeg je namelijk tegen jezelf: dat mag er niet zijn. Dat stuk van jezelf moet je verstoppen. Waarmee je eigenlijk zegt: ik mag er niet zijn. Hoe meer geheimen je bij je draagt, hoe minder je van jezelf met de wereld deelt en hoe kleiner je jezelf uiteindelijk houdt. Vaak heel verklaarbaar uiteraard, want angst, schaamte en pijn zijn ijzersterk. Zolang je ook maar kunt zien welk harnas je ervan hebt gemaakt.

Quote Uiteinde­lijk brengt openheid je verder David en Arjan