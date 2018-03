Arjan Postma: Zonder natuur om me heen kan ik niet leven

Op nummer 1?

,,Petersons vogelgids van alle Europese vogels. Als er iets voorbij fladdert, moet je het snel kunnen opzoeken en dat gaat hierin heel makkelijk omdat de vogels zijn gerangschikt in groepen die op elkaar lijken. Ik heb hem al dertig jaar op zak. Hij is mijn reisgenoot, mijn kameraad; elk scheurtje is een verhaal.’’

Wat raakt u zo?

,,Het is een boek dat iets vertelt over de wereld en me anders leert kijken. Alles wat langsvliegt heeft een reis afgelegd, heeft ergens een broedplaats gehad. Al die vliegende juweeltjes vertellen een verhaal, dat ik terugvind in dit handige boek. Ik heb dat ook met andere gidsen, over zoogdieren of sporen in het bos. Het maakt de wereld om je heen mooier als je er meer van weet.’’

Quote

Jong geleerd?

,,Ik weet niet beter dan dat ik omringd werd door boeken over de natuur; van voorleesboeken als Eelke van de boswachter van Jaap ter Haar tot de boeken van Jac. P. Thijsse. De liefde voor de natuur heb ik meegekregen van mijn opa en mijn vader en moeder. Zij wilden allemaal boswachter worden, maar uiteindelijk ben ik, de derde generatie, het echt gaan doen.’’

Fijne plek?

,,De IJsselmonding, het Ketelmeer. Ik ben gek op nattigheid. Vooral de grens tussen land en water vind ik mooi. Zelf woon ik in een moerasgebied. Ik wil ver kunnen kijken, daar houd ik van.’’

Wat is natuur nog in dit land?

,,Er zijn veel problemen, maar er worden ook successen geboekt. De terugkeer van de bever, de visarend. Er gebeuren allerlei spannende dingen met vrijgemaakte grond aan de grote rivieren. Zoals de uiterwaarden die weer onder water mogen stromen. Enorme, robuuste gebieden worden aangelegd waardoor je heerlijk kunt struinen.’’

Gerbrand Bakker (55) is hovenier en schrijver van romans en boeken over natuur. Zojuist verscheen Rotgrond bestaat niet. Hij herinnert zich nog dat hij in Artis niet alleen naar vreemde dieren keek, maar ook naar nieuwe bomen.

Op nummer 1?

,,Petersons vogelgids moet je vooral gebruiken, Het complete Rekelboek van Koos van Zomeren moet je lezen. De schrijver wandelt met zijn hond Rekel door de natuur en neemt je mee op observatie.’’

Wat raakt u zo?

,,De manier waarop hij schrijft vind ik mooi, hij leest de blikken van die hond en leert daarvan. Bijvoorbeeld: de hond ziet een auto als een ander levend wezen. ‘Het moet een vreemde sensatie zijn, voor Rekel, dat je in een dier kunt stappen om naar het strand te gaan.’ Dat had Koos nooit bedacht als hij die hond niet had.’’

Quote

Jong geleerd?

,,Ik weet nog goed dat ik als kind in Artis liep. En dat ik niet alleen naar dieren uit andere streken keek, maar ook naar de bomen waarop plaatjes met Latijnse namen hingen. Dat besef, dat er meer was dan populieren, dat je nog zoveel meer kunt zien, is me bijgebleven.’’

Wat betekent natuur voor u?

,,Ik ben geboren op een boerderij, midden in de polder. Men noemt dat dan geen natuur, maar ‘cultuurlandschap’. Ik voel dat niet zo, wat zijn gras, bomen en sloten anders dan natuur? Als hovenier doe je niets anders dan de natuur beteugelen, zo ver mogelijk van je tuin houden. Ik ben een soort natuurbestrijder.’’

Fijne plek?

,,Bergen vormen het toppunt van natuur. Ik ben er graag en ik vind het ook eng. Eén misstap en je bent er geweest. Ontzag, dat past erbij. Angst in je hartje en schoonheid om je heen, dat geeft me een bevredigend gevoel.’’

Wat is natuur nog in dit land?

,,Niets. Nederland bestaat alleen maar uit steden en platteland, en dat is cultuurlandschap. Ik ben er dol op, omdat je aan een landschap kunt aflezen wat er is gebeurd, wat mensen hebben gedaan om het te temmen. Die geschiedenis is voor mij een bonus.’’

Quote

Bernice Notenboom (55) is klimaatjournalist, poolreiziger en filmmaker. Binnenkort verschijnt Arctica; Mijn biografie van de Noordpool. Zij bewondert de toewijding van een ontdekkingsreiziger die haar voorging.

,,De uitvinder van de natuur van Andrea Wulf, over het avontuurlijke leven van Alexander von Humboldt. Hij is de grondlegger van de studie naar natuur, de voorganger van Darwin. Superslim op het gebied van natuur- en scheikunde, maar ook filosofisch onderlegd. Hij toonde in de 18de eeuw al aan dat elk menselijk ingrijpen de balans in de natuur verstoort.’’



Wat raakt u zo?

,,Zijn enorme toewijding. Hij was zijn hele leven op zoek naar antwoorden op vragen die hij zichzelf stelde over de natuur. En hij had de gave het poëtisch te beschrijven.’’



Jong geleerd?

,,Thuis lazen we allemaal National Geographic. Ik herinner me een foto van een reusachtige sequoia. Daarin was een tunnel gemaakt waar een auto doorheen reed. En voor de omtrek van de boom moesten wel zestig mensen in een kring staan. Dat maakte grote indruk. Toen ik voor het tijdschrift ging schrijven, was het alsof een jeugdroom uitkwam.’’



Wat betekent natuur voor u?

,,Alles. Zonder natuur om me heen kan ik niet leven. Hoe wilder, hoe eenzamer, hoe uitgestrekter, hoe beter. Ik houd van de spaarzame plekken waar de natuur z’n gang kan gaan.’’

Fijne plek?

,,Ik heb het geluk midden in de natuur te wonen, onderaan de Rocky Mountains. Mijn huis ligt op de migratieroute van alle grote dieren die van Alaska naar het zuiden trekken. Vanuit mijn raam zie ik uilen en witkopadelaars, beren, elanden en wolven.’’

Wat is natuur nog in dit land?

,,Er wordt zoveel gestructureerd en georganiseerd. Dan krijg je discussies over het bijvoeren of doodschieten van herten die niet kunnen overleven in de Oostvaardersplassen. Laat de natuur met rust!’’

Koos van Zomeren (72) is romancier en natuurschrijver. Deze week verschijnt de bundel Nog meer vogels. Hij houdt zowel van boeken waarin mensen moeten afzien als van Paulus de boskabouter.

Op nummer 1?

,,Zuid van Ernest Shackleton, over diens expeditie in 1914 naar de Zuidpool. Ik ben enorm geboeid door ontberingen van mensen onder extreme omstandigheden. Het heeft de sfeer van een spannend jongensboek en op de achtergrond speelt de prestatiedrang van de Engelsen die het niet konden verkroppen dat de Noren eerder op de Zuidpool aankwamen.’’

Wat raakt u zo?

,,Hoe de bemanning het voor elkaar kreeg die barre omstandigheden te weerstaan. Het is dramatisch, maar niet tragisch; ze kiezen er zelf voor.’’

Jong geleerd?

,,Als kind zwierf ik rond in de bossen bij Arnhem. En ik luisterde naar het hoorspel Paulus de boskabouter. De verhalen spelen zich af in een geheimzinnige omgeving, waarin dieren een karakter hebben. Later kwam ik erachter dat de schrijver Jean Dulieu hier vandaan kwam. Hij heeft zich dus door dezelfde plekken laten inspireren als ik.’’

Quote

Wat betekent natuur voor u?

,,Ze biedt mij stof tot schrijven. Literatuur gaat over de aard van het leven, maar is vaak beperkt tot menselijke relaties. In de natuur vind je alles in pure vorm terug. De natuur functioneert zonder moraal of ethiek. Als een sperwer een spreeuw slaat, vraagt niemand of je het ermee eens bent. Fascinerend!’’

Graag nog zien?

,,Het noorderlicht, maar ik heb geen lijstje. Ik heb wat zaden voor de vogels opgehangen en zie nu tussen alle koolmezen één zwarte mees. Dat doet me net zoveel plezier als dat er een hop voorbijvliegt.’’

Wat is natuur nog in dit land?

,,De Waddenzee, het kostbaarste stuk natuur dat wij hebben. Er gaan dingen slecht, maar er is ook herstel, van de zeehondenpopulatie bijvoorbeeld. Alles wat rest is afhankelijk van de goede zorg van de mens.’’

Eva Meijer (38) is behalve schrijver, onder meer van Dierentalen en Het vogelhuis ook (dier)filosoof. Zij identificeerde zich vroeger met Donald Duck en houdt van boeken die je anders naar de wereld laten kijken.

,,Living with Birds van Len Howard uit 1956, omdat zij een nieuwe manier ontwikkelde om vogels te bestuderen. Howard woonde op het Engelse platteland, zette haar ramen open en liet de vogels in- en uitvliegen. Ze deed onderzoek op basis van vertrouwen en vrijheid, niet door ze op te sluiten in laboratoria, want dan vertonen ze ander gedrag.’’



Wat raakt u zo?

,,Boeken waardoor je anders naar de wereld gaat kijken vind ik belangrijk. Veel mensen zien vogels als kleine fluitende wezens, ornamenten van de natuur. Howard toonde aan dat ze allemaal eigen karakters hebben en dat vriendschap met wilde vogels mogelijk is. Generaties koolmezen kwamen bij haar langs en ze beschreef ze als familiegeschiedenissen.’’



Jong geleerd?

,,In kinderboeken komen altijd veel dieren voor. Toen ik klein was identificeerde ik me graag met Donald Duck, omdat hij menselijk leek en praatte. En ik las boeken over paarden, omdat ik veel paardreed. Wat me later verbaasde, is dat de boerderijen in die boeken altijd zo vriendelijk en lieflijk werden afgebeeld.’’