Draai niet om de dood heen

Het is vreemd, vindt journalist Frederiek Weeda (46): ,,Als je moet bevallen kun je overal terecht voor informatie. Hoe voelt een wee? Wanneer bel je de verloskundige? Maar toen ik me wilde voorbereiden op Menno's sterfbed, kon ik nergens terecht met al mijn vragen."



Menno Steketee is Weeda's echtgenoot, die in januari 2014 te horen krijgt dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. Genezing zit er niet in; uiteindelijk zal hij er op 13 november 2015 aan overlijden. In de maanden die hij nog leeft is er, op de huisarts na, geen enkele arts die zijn dood uit zichzelf bespreekbaar durft te maken. Weeda: ,,Menno wist dat hij doodging, maar wilde er niet over praten. Artsen gingen er maar al te graag in mee. De continue ontkenning van de realiteit maakte het voor mij extra moeilijk. Hoe moesten we het onze kinderen van 12 en 8 jaar vertellen? Waar moesten we ons precies op voorbereiden? Nergens kon ik terecht voor informatie. Vooral op het laatst voelde dat eenzaam: ik zorgde voor een stervende man terwijl niemand over sterven sprak."