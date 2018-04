Het is te druk op het fietspad! Zo houden we het gezellig

Interview Mirjam Rotenstreich ‘Alles wat ik doe, doe ik voor Tonio’

21 april In 2010 verongelukte Tonio (21), de zoon van schrijversechtpaar Mirjam Rotenstreich en Adri van der Heijden. In ‘Tonio’s blik’ haalt Rotenstreich herinneringen aan hem op aan de hand van de foto’s die hij maakte. ,,Als ik over hem schrijf, voel ik zijn nabijheid.’’