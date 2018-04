Hoe zorg je ervoor dat je elkaar net zo leuk vindt als in het begin?

Iedereen die weleens een relatie heeft gehad herkent deze gedachte: was het nog maar zoals vroeger! Want vroeger was het nieuw en spannend. Vroeger deed je je best voor elkaar, verraste je de ander nog weleens en was je oprecht in de ander geïnteresseerd. Als je allebei een halfgod bent, is aanbidden niet zo moeilijk.



Maar ja. Dat was vroeger. Je zou kunnen zeggen dat een relatie grofweg uit drie fases bestaat. De eerste fase is Het Begin, verliefd en moeiteloos, vol vuur en fantasie. Onvermijdelijk volgt de tweede en middelste fase, waarin het allemaal gewoon is geworden. Je hebt samen een status quo gevonden - inclusief een huis met tuin, een hypotheek en vuilniszakken die naar de straat moeten. En kinderen naar voetbal. De rauwe realiteit neemt het over: je leeft met elkaars onvolkomenheden en het gedoe van alledag. Voor je het in de gaten hebt, verlies je elkaar steeds meer uit het oog. Hoppa: fase drie, waarin je begint te vertrekken.

Quote Sommige relaties houden het zelfs jaren vol in fase drie David en Arjan

Er staan geen strenge mannetjes met slagbomen tussen twee fases in: ze glijden soms geruisloos in elkaar over. Sommige relaties houden het zelfs jaren vol in fase drie - beide geliefden zijn al lang op elkaar uitgekeken en ze weten allebei dat het voorbij is, maar ja, de kinderen, de hypotheek, de kerk en alles wat de mensen zullen zeggen.



Dor hout waar de groei al jaren uit is.



Eén van de leukste dingen die we ontdekten in ons onderzoek naar liefde en relaties is dat het niet uitmaakt hoe lang een relatie al bestaat om tóch steeds in Het Begin te blijven komen. Want dat gevoel en die energie van Het Begin, kun je op elk moment in je relatie opnieuw oproepen. Of je nu drie maanden samen bent of al dertig jaar.

Quote Je kijkt weer eens écht goed naar elkaar David en Arjan