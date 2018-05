'Iedereen die zegt dat het vroeger beter was, vergist zich'

Tropische marathons, ramadan en eindexa­mens: 'Zet het halen van een goede tijd uit je hoofd'

25 mei Er komen tropische dagen naar ons land toe. Voor velen betekent dit een lekker dagje op het strand, zonnen in het park of gezellig een ijsje halen. Toch zullen er ook mensen minder blij mee zijn, want hoe overleef je deze hitte tijdens je eindexamens, de ramadan of als je een marathon probeert te rennen?