'Ik heb met mijn ouders gebroken om met Tom te kunnen zijn'

‘Ik ben opgegroeid in een omgeving waarin de vrouwen niet veel te vertellen hadden. Mijn Afrikaans-Arabische ouders lieten mijn broertjes vrij, maar mij hielden ze kort. Uit angst dat ik zou ontsporen, mocht ik niet uitgaan of logeren bij vriendinnen.



De mening van de man gold als de leidraad, daarbinnen moest ik me staande zien te houden. Ik begreep wel waar zij vandaan kwamen, dat zij ook niet beter wisten, maar ik voelde me verstikt en had een groot verlangen naar een leven voor mezelf.



Toen ik twintig jaar geleden verliefd werd op Tom, wist ik dat ik hem niet thuis zou kunnen voorstellen. Een man met een westerse achtergrond, daar kon ik niet mee aankomen. Als ik serieus iets met hem wilde, zou ik met mijn ouders moeten breken - een ingrijpende beslissing, maar het was de enige manier. Tom stond achter me, hij vond het een heftige beslissing, maar ook hij wilde kiezen voor de liefde. Dus heb ik heel bewust mijn spullen gepakt en ben ik bij hem ingetrokken. Mijn ouders heb ik dertien jaar niet gezien.