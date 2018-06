Lage plafonds en 7/8ste broeken: de Klub Lange Mensen is er druk mee

De Klub Lange Mensen doet al zestig jaar lang nuttig werk. ,,Waar ik ook kom, er is altijd wel iemand die iets over mijn lengte zegt’’, ervaart voorzitter Hellen Keuken (54).

Meer dan 2.40 m was hij, de man die in 1958 de Klub Lange Mensen (KLM) oprichtte. Zo lang als Albert Johan Kramer zijn ze sindsdien in Nederland niet meer geboren, maar zijn Klub bestaat nog steeds. De leden – mannen van minstens 1.90 m en vrouwen van minstens 1.80 m – vieren dit jaar het zestigjarig bestaan.

Quote Het is heerlijk om eens niet alle gesprekken te missen omdat ze op jouw borsthoog­te worden gevoerd Hellen Keuken Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld?

,,Het is niet meer zoals vroeger op school, dat ik word uitgescholden voor giraf, tante Sidonia, vuurtoren of lantaarnpaal. Maar ‘Is het koud daarboven?’ hoor ik nog steeds van mensen. Of wildvreemden vragen ongegeneerd hoe lang ik precies ben. Dat dat misschien gevoelig ligt, daar houden ze geen rekening mee. Maar ik vraag toch ook niet aan iemand hoe zwaar hij of zij is?’’



Ik durf het bijna niet te vragen, maar …

,,Haha, ik ben 1.90 meter. Een kleintje, hoor, binnen de Klub. We hebben dames van 2.05 meter als lid, die worden altijd en overal gezien en kunnen écht niet incognito over straat.’’

Wat doen de leden van de Klub Lange Mensen als ze onder elkaar zijn?

,,Barbecueën, speurtochten, borrelen, praten – gewoon gezellige dingen. Het is heerlijk om eens niet alle gesprekken te missen omdat ze op jouw borsthoogte worden gevoerd. Om geen pijn in je nek en schouders te krijgen omdat je de hele tijd naar beneden moet kijken. En het is fijn om nieuwtjes uit te wisselen over winkels die extra lange bedden of kleding in onze maat verkopen.’’

Dus het is vooral een gezelligheidsvereniging?

,,Nee, we houden ons voornamelijk bezig met belangenbehartiging. Zo hebben we een vuist gemaakt tegen de standaardvliegtuigstoel, die voor lange mensen te klein is. Door het gebrek aan ruimte zitten je benen in de knel en loop je op lange vluchten meer kans op trombose. Als ik genoeg beenruimte wil, moet ik 75 euro meer betalen! We vechten ook voor aanpassing van de openbare ruimte, waar winkelmarkiezen en verkeersborden vaak te laag voor ons hangen, en we onze hoofden stoten aan marktkramen. En een speciaal autoteam lobbyt voor auto’s met extra ruimte voor zowel de bestuurder als de bijrijders.’’

Heeft die strijd al iets opgeleverd?

,,Zes jaar geleden zijn de bouwmaten van woningen aangepast. Volgens het nieuwe bouwreglement moeten deuren nu minimaal 2.30 meter en plafonds 2.60 meter hoog zijn. En bij het ontwikkelen van de nieuwe intercity heeft de NS ons gevraagd deel te nemen aan het testteam.’’

Quote Ik draag ook gewoon hakken als ik daar zin in heb. Hellen Keuken In welk opzicht heeft uw lengte invloed op uw leven?

,,Mijn man is 1.93 meter en onze tienerzoons zijn ook lang, dus wij hebben een in hoogte verstelbare eettafel, stoelen met hogere poten en een auto met een verlengd onderstel. Dat brengt allemaal extra kosten met zich mee, net als de kleding die ik in dure speciaalzaken moet kopen. Ik maak ook veel zelf, maar moet een patroon eerst helemaal uit zijn voegen rukken, wil ik niet standaard met een 7/8ste-broek lopen. En dan zijn er natuurlijk nog de winkelwagens en de rolkoffers die altijd te laag zijn, waardoor je kans loopt op rugklachten. Maar dat zijn gelukkig alleen maar praktische problemen. Als kind wilde ik niet de lange slungel zijn die op klassenfoto’s boven de leerkracht uitstak, maar nu ik wijzer en grijzer ben, heb ik geaccepteerd wie ik ben. Ik draag ook gewoon hakken als ik daar zin in heb.’’

U gaat niet gebukt door het leven.

,,Nee. Mijn ouders hebben er destijds niet voor gekozen mij hormonen te geven tegen de groei, omdat de bijwerkingen niet bekend waren. Tegenwoordig kun je een groeischijfoperatie in de knieën ondergaan om de groei te remmen. Dat is een heel persoonlijke keuze die ieder voor zich moet maken. Maar ik zou alle lange mensen toewensen dat ze hun lengte dragen met trots.’’