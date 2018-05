Mannen, zo krijg je sfeer in huis

Volledig scherm Giuliano Kooij hoort het weleens van zijn vriendin: een typische manneninrichting. © Frank Jansen

Een mannenhuis? Ja, Giuliano Kooij (28) uit Voorburg geeft toe dat zijn vriendin – met wie hij een lat-relatie heeft – die term wel eens naar zijn hoofd slingert. ,,Zelf vind ik het wel meevallen. Ik houd van hout en natuurlijke materialen en ik vind het wel sfeervol in mijn huis.”

Giuliano is vestigingsmanager in opleiding bij een groothandel voor bouwmateriaal en is best een handige harry. De salontafel en eettafel kluste hij zelf in elkaar van steigerhout. En toen hij hier in 2014 kwam wonen, mengde hij zelf de blauwgrijze tint verf voor op de muur. Dus helemaal onhandig op interieurgebied is Giuliano niet, maar stylingtips zijn welkom.

Daarom komt interieurblogger en grafisch ontwerper Theo-Bert Pot (33) langs voor advies. Hij woont even verderop in Den Haag, met zijn partner Jelle van der Schoor. Zelf heeft hij een eclectisch huis, vol kleur en design. Voor zijn interieurblog schrijft hij over huisinrichting als ‘The Nice Stuff Collector’ op Instagram (@theobert_pot) of zijn website (thenicestuffcollector.com).

Tip 1: Hang iets persoonlijks boven de bank

In mannenhuizen barst het meestal niet van de schilderijen en vakantiefoto’s. Toegegeven, het is ook lastig. Wat hang je boven je bank? ,,Ga in ieder geval niet voor de cliché rode roos uit het IKEA-segment”, adviseert Theo-Bert. ,,Zoek iets uit dat bij je hobby past. Houd je van muziek? Koop twee mooie lijsten met foto’s van jouw favoriete band. Ook kun je denken aan een collage van toffe grafische posters. Ik ben bijvoorbeeld fan van de geïllustreerde stadsplattegronden van Anne H. Copenhagen.”

En nog een tip: wees niet bang voor kleur. ,,Het klinkt heftig: een collage van verschillende schilderijen met allemaal kleuren. Maar als je het bij elkaar hangt en de rest rustig houdt, vormt het toch één geheel.”

Tip 2: Haal planten in huis

Quote Ik hád twee planten, maar die hebben de vakantie niet overleefd Giuliano Kooij Theo-Bert: ,,Ik zie in dit huis een mooie olijfboom in de hoek. Maar Giuliano, waar zijn je planten?” Giuliano krabt zich achter de oren. ,,Tja, ik had er twee, maar die hebben mijn laatste vakantie helaas niet overleefd. En daarna heb ik er gewoon geen meer aangeschaft.”

Volgens Theo-Bert maak je met een paar planten en bloemen al snel sfeer. En om het niet te propperig te maken, adviseert hij één grote plant als eyecatcher. ,,Koop bijvoorbeeld een Monstera: die heeft grote, opvallende bladeren. Of hang hier boven de bank een hangplant. Die kan mooi de olijfboom gezelschap houden.” Voor wie structureel water vergeet te geven: niet alle planten hebben wekelijks water nodig.

Tip 3: Leg een kleed onder de bank

Quote Kies liever voor een chaise longue met twee fauteuils Theo-Bert Pot De grote bank – je kunt er makkelijk met drie mensen languit op liggen – is de eyecatcher van Giuliano’s woonkamer. Niks mis met deze beige bank, volgens Theo-Bert, maar een vloerkleed eronder zou het geheel sfeervoller maken.

Giuliano ziet dat niet zitten. ,,Joh, dan ben ik alleen maar aan het stofzuigen. Er gaat van alles in zo’n kleed zitten!” Theo-Bert: ,,Dan is een hoogpolig wollen tapijt niet zo’n goede, nee. Maar er zijn ook tapijten die makkelijker schoon te houden zijn: een gevlochten kleed bijvoorbeeld.” Nog een tip voor mannenhuizen met óók zo’n grote bank: ,,Zo’n bank staat vrij massief, zeker als ie grijs is of een andere donkere kleur heeft. Je kunt ook kiezen voor een chaise longue met daarnaast twee fauteuils. Dan hoef je als je bezoek hebt niet zo op een rijtje naast elkaar op de bank te zitten.”

Tip 4: Verzamel de flessen drank in één kast

,,Die Bacardi-fles doet het ‘m wel!” zegt Theo-Bert, doelend op de XXL-rumfles in de hoek van Giuliano’s woonkamer. De fles doet dienst als spaarpot. ,,Als er genoeg geld in zit, is het tijd om een nieuwe te kopen”, zegt Giuliano. Geen mannenhuis zonder drankflessenverzameling, maar al die flessen los in de hoek staan niet sfeervol. Verzamel het op een klassiek rond drankentafeltje, of in een servieskast.

Tip 5: Kies voor een verstelbare wandlamp

Theo-Bert: ,,Goed sfeerlicht maakt een huis gezellig. Hier zie ik plafonnières aan het plafond.” Giuliano: ,,Wel met een dimmer hè!” Theo-Bert: ,,Toch: probeer een wandlamp. Bijvoorbeeld een bureaulamp met een kap die je ook omhoog kunt klappen als je geen direct licht wilt. Of een los peertje aan een stalen, grafische constructie. Voor aan het plafond staat een verstelbare lamp speelser dan zo’n plafonnière en die hangt toch niet voor het scherm als je televisie kijkt.”

Tip 6: Een eettafel hoeft niet rechthoekig te zijn

Bij het raam staat Giuliano’s zelfgemaakte hoge eettafel. Eromheen vier hoge krukken met leren zitting. Giuliano is op zoek naar een nieuwe, lage eettafel en Theo-Bert tipt om een ronde eettafel te overwegen. ,,Een ronde vorm staat speels. En omdat je de tafel niet tegen een muur aan zet, maar midden in de kamer, lijkt het optisch ruimer.” Mocht Giuliano toch kiezen voor een rechthoekige tafel, tipt Theo-Bert te kiezen voor verschillende stoelen. ,,Een krukje, een stoel van staaldraad met een schapenvachtje er in, eentje met een stoffen zitting. Zo’n verzameling vind ik altijd leuk staan!”

Tip 7: Bundel pronkstukken in een servieskast

In de hoek van Giuliano’s woonkamer, naast de televisie, komt binnenkort een houten servieskast te staan. De oude van zijn moeder. Tip van Theo-Bert: ,,Schilder die in dezelfde kleur als je muur, dat mooie blauwgrijs. Dan wordt het niet hout op hout op hout en krijgen de pronkstukken in de kast de volle aandacht.”

Giuliano weet wel een bestemming voor op de planken in de kast; hij heeft achter z’n kastdeurtjes een aardige whiskyglazenverzameling staan. Theo-Bert: ,,Dat soort verzamelingen zijn leuk om te laten zien. Dat maakt het persoonlijk.”

Tip 8: Weg met de grote tv