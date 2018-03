'Schrijven maakt me onsterfelijk'

Ik ken maar één manier om onsterfelijk te worden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben als de dood voor de dood. Niet voor het doodgaan, maar voor het niet meer zijn. Voor ik vertel hoe je onsterfelijk wordt, moet ik iets anders vertellen.



Mijn dochter is 8. Ze schrijft boeken. Mijn zoon is 5. Hij kan ‘vis’ lezen. Ik ben zo trots.

Lees ook Remco Campert (88) stopt met schrijven Lees meer

Quote Maar één leven leiden, maakt me verdrietig Anne Eekhout

Ik heb me geregeld afgevraagd waarom ik schrijf. Vaak is het geen gemakkelijk proces. Maandagochtend. Ik heb mijn kinderen naar school gebracht. Ik kom thuis. Ik ben schrijver, dus naast de opengeklapte laptop wachten een min of meer constante berg was, een vol aanrecht, tafelkruimels en - vooruit, een kop koffie. Omdat ik in de eerste plaats schrijver ben, en pas in de derde, vierde of vijfde instantie huisopruimer, krijgt het verhaal altijd voorrang. Maar de ochtenden dat het klikt, direct, tussen mij en het verhaal, zijn zeldzaam. Het is moeilijk om me erin te storten. Afleiding is slechts een berichttoon weg. Het is spelen met mijn ego. Het is in het donker zoeken in de rotzooi in mijn hoofd. Het is gaatjes prikken in mijn hart. Het is nachten in m’n eentje op de uitkijk staan.



Waarom ik niet schrijf. Ik schrijf niet om beroemd te worden. Ik schrijf niet om de eer. Ik schrijf niet om het geld. Uiteraard niet.

Waarom ik wel schrijf.

Reden 1. Ik schrijf om te ontdekken, om te leren, om honderd personen in één leven te zijn. Om alles mee te maken. Maar één persoon kunnen zijn, maar één leven leiden, maakt me verdrietig, het is zo beperkt, en dus schrijf ik mezelf er meer. Ieder personage ken ik. Ieder personage ben ik. Ik kom overal vandaan. Ik ga overal naartoe. Reden 1.



Reden 2. Er zijn schrijvers die menen dat verhalen rondfladderen en zoeken naar hun maker, degene die ze optekent en recht doet. En hoewel ik niet een van die schrijvers ben, begrijp ik, denk ik, waar dat geloof vandaan komt. Het is soms onvoorstelbaar hoe een verhaal waaraan je werkt, waaraan je tot waanzin toe werkt, op een bepaald moment in elkaar blijkt te schuiven als een puzzel.

Quote Dit is de belangrijkste reden waarom ik schrijf: om niet dood te gaan Anne Eekhout Hoe de thema’s die je erin wilde verwerken, op veel meer punten opduiken dan je er bewust in hebt gestopt. Dat zijn fantastische momenten. Momenten dat je weet dat je het goede verhaal hebt opgeschreven. En gek genoeg voelt het tegelijk minder als jouw verhaal. Het is een stukje buiten je om gegaan, lijkt het.



Maar toch denk ik niet dat het verhaal ergens rondzweefde en mij uitkoos als zijn gewillige medium. Ik denk dat ik het meer moet zoeken in mijn onderbewuste. Ik denk dat mijn onderbewuste slimmer is, creatiever is, vindingrijker is dan ik. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Ik denk dat lezen, het proces van figuurtjes, die letters worden, die woorden worden, die zinnen worden, die verhalen worden, die werelden worden, gedeeltelijk plaatsvindt in je onderbewuste. En daarmee is het mijn onderbewuste dat jouw onderbewuste vermaakt, verblijdt, verdriet, verbaast, verandert. Het is mijn connectie met jou zonder dat ik je ooit gezien heb. Wij smeden een verbond. Het is het intiemste wat ik met je deel. Reden 2.

Reden 3. In het diepst van mijn gedachten ben ik een oproerkraaier. Een klokkenluider. Een wereldverbeteraar. Een betoger. Ik loop marsen en houd mijn spandoek hoog. Ik scandeer leuzen. Ik maak me zorgen. Schrijf ik om iets te veranderen? Om een lont aan te steken? Iemand bewust te maken? Ja. Verstopt in mijn inkt zitten piepkleine megafoontjes. Piepfoontjes, zo je wilt. Ik fluister er doorheen. Kun je me horen? Reden 3.



Reden 4. Soms klikt het wel gelijk tussen mij en het verhaal. Zo’n ochtend dat zelfs de directe bevrediging van een paar minuten op Facebook mij niet kan weerhouden van het enige wat ik wil doen. Het enige wat er op dat moment toe doet: een verhaal scheppen. De waarheid scheppen. Mijn bijdrage aan de wereld. Dit is de belangrijkste reden waarom ik schrijf: om niet dood te gaan. Hoe word je onsterfelijk? Het beste antwoord dat ik je kan geven is dit: maak iets.

Quote Maak je agenda leeg voor een vriend. Maak thee. Maak een grapje. Anne Eekhout