Tino Martin: ‘Als je mij niet kent, heb je onder een steen gelegen’

Biohacken Een computer hacken? Biohackers Patrick (34) en Boomer (32) breken liever in hun eigen lichaam in

12 juni Dankzij een chip in zijn vingertop heeft Patrick Paumen (34) geen huissleutel meer nodig. En na een dna-test stuurt Boomer Anderson (32) zijn gezondheid zelf aan. Biohackers breken niet in computers in, maar in hun eigen lichaam.