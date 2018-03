Waar winkelt Tommy Wieringa?

favoriete boekhandelsSchrijver en columnist Tommy Wieringa geeft lezingen door het hele land. Of hij nu in Deventer is, in Amsterdam of Middelburg, hij heeft in elke stad zijn favoriete boekhandel. Dit zijn de namen - en Tommy vertelt waarom.

Als kleuter stal ik snoep, als adolescent stal ik boeken. Ik stal zoveel boeken dat mijn pleegmoeder tegen mijn vader zei: ‘Meet elke week het aantal boeken in zijn kast op, en vraag je dan af of hij dat van zijn zakgeld kan doen’.



Van jongs af aan hield ik van boeken en heb ik me thuis gevoeld in boekwinkels, eerst als dief, toen als consument en ten slotte als schrijver. Traag dwaal ik tussen de tafels en kasten vol boeken en vergewis me van de nieuwe schrijvers, de reputaties, de vertalingen en de trends in het uitgeven; dat alles heeft altijd een sterke aantrekkingskracht op me uitgeoefend. Het was een wereld waar ik bij wilde horen.

Volledig scherm Bijleveld, Utrecht. ,,Niet alleen een boekhandel, maar ook een uitgeverij, sinds 1865 gevestigd aan het Janskerkhof in Utrecht. Een schatkamer met een uitgelezen collectie.’’ © Joost Hoving

Het afgelopen decennium bracht veel veranderingen. De boekhandel werd zwaar getroffen door zowel de economische crisis als revolutionaire digitale technologie. De crisis halveerde het aantal boekwinkels zowat, nieuwe technologie bracht niet alleen e-books maar ook nieuwe vormen van verstrooiing. Lezers werden kijkers, en ook op scholen worden jongeren niet langer tot lezers opgevoed, maar tot fanatieke beeldschermgebruikers.



Ik ben altijd opgetogen als ik in winkelstraten tussen de domme Blokkers en Primarks een boekhandel vind, waar geduldige boeken wachten op steeds ongeduldiger klanten. Maar ook in de boekhandel is de omloopsnelheid toegenomen - titels van nog geen jaar oud worden meedogenloos geruimd, het assortiment wordt voortdurend vervangen door nieuwe titels, nieuwe schrijvers, nieuwe reputaties. Voor het verleden moet je naar het antiquariaat, sporadisch te vinden in oude winkelpanden of als webshop.

Volledig scherm Praamstra, Deventer. ,,Een kathedraal voor het boek, al honderdvijftig jaar lang. De eigenaar is een gentleman, op wiens enthousiasme en persoonlijkheid de winkel drijft.’’ © Joost Hoving

De liefde voor het boek - specifieker: de roman - betreft zowel de gedachten en geschiedenissen die het bevat, als het boek zelf, het fysieke ding: kaft, papiersoort, lettertype, vormgeving. Mijn gehechtheid aan dit onweerstaanbare object is niet denkbaar zonder de boekhandel, waar al die werelden liggen te wachten om gelezen te worden.



Tommy Wieringa is columnist bij deze krant. Hij brak in 2005 door met de roman Joe Speedboot. In 2009 verscheen Caesarion, drie jaar later kwam Dit zijn de namen. In 2014 schreeft Wieringa het boekenweekgeschenk Een mooie jonge vrouw. Vorig jaar verscheen De heilige Rita.

Volledig scherm Athenaeum Boekhandel, Amsterdam. ,,De klassieke boekhandel van Amsterdam, gevestigd in het hart van de stad. Tot voor kort stond Athenaeum onder leiding van een even vrolijke als ouderwetse intellectueel, die nog geweldig kon schrijven ook. Zo is het bedoeld.’’ © Joost Hoving

Volledig scherm Van der Velde, Groningen ,,In een vorig leven als marktkoopman op de Grote Markt in Groningen, ging ik altijd opwarmen bij boekhandel Scholtens Wristers. Die winkel ging ten onder, uit de as rees Van der Velde op. Het is inmiddels een grote boekhandelsketen in het noorden, waaruit sterk ondernemerschap en groot geloof in het boek spreekt.’’ © Joost Hoving

Volledig scherm De Drvkkery, Middelburg. ,,Tijdens een van mijn lezingen bleek dat ze bijna alle titels in huis hadden die ik die avond ter sprake bracht. Dat betekent ofwel dat ik een algemene smaak heb, ofwel dat zij uitzonderlijk goed gesorteerd zijn. Laat ik het op het laatste houden.’’ © Joost Hoving