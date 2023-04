A50 bij Sint-Oedenrode korte tijd dicht door ongeval

INTERVIEW AVI-directeur Gerrits baalde van forse branden: ‘Ik werd weggezet als de eerste beste schroot­boer’

DEN BOSCH – In drukke tijden verwerkt recyclingbedrijf AVI in Den Bosch vijfhonderd autowrakken per dag. Na de twee grote branden van 2021 gebeurt dat op een manier die een derde grote fik moet voorkomen. ,,We hebben alle adviezen opgevolgd, maar een brand kun je niet honderd procent uitsluiten.”