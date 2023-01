Afsluiting kerkhof naast uitgebrande kapel frustreert vaste bezoekers: ‘Ik klim er een keer overheen’

Bossche­naar verdacht van verkrach­ting op carpool­plaats: ‘Ze moest niks van mij’

DEN BOSCH - Werd een Gamerse vrouw (20) in de zomer van 2020 op een Rosmalense carpoolplaats in een auto verkracht door een 19-jarige Bosschenaar? ,,Het verhaal van de verdachte staat lijnrecht tegenover het verhaal van het slachtoffer dat zegt dat er veel geweld is gebruikt door de verdachte.”

