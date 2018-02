Alle Rooise Ruiters in touw

SINT-OEDENRODE - Alle leden van de Rooise Ruiters en Ponyruiters werken mee aan de Brabantse kampioenschappen indoor springen, later deze maand. Verdeeld over twee weekeinden strijden 500 combinaties om de titels in manege De Pijnhorst.

Springruiter Pleun van der Vleuten (18) vuurt haar schimmel aan en Gerdina neemt foutloos de hindernis van 1.35 meter. Bente Voorn (18) doet het tijdens de training rustig aan met Jammie. Haar paard staat kreupel en nu springen kan funest zijn voor de genezing. Beide Rooise amazones kwalificeerden zich voor de Brabantse kampioenschappen, in de laatste twee weekeinden van deze maand: Bente in de B-klasse en Pleun in de zwaardere L-klasse.

Pleun: ,,Belangrijk is dat paard en ruiter elkaar vertrouwen. De moeilijkste hindernis is de driesprong. Afkloppen, mijn schimmel weigerde tot nu toe niet en heeft me nog nooit afgeworpen."

Dressuur

Bente heeft iets minder ervaring, maar naast springen rijdt zij ook dressuur met haar 18-jarige merrie Jammie. ,,Ik begon op mijn twaalfde. Nu heb ik een eigen paard, ben lid van deze vereniging en train vier keer per week. Hier ga je echt voor de sport en wil je winnen."

Hun vaders, voorzitter Peter Voorn en bestuurslid Cees van der Vleuten, zijn druk met de organisatie van de indoor kampioenschappen. Voorn: ,,We zijn al maanden bezig om te zorgen dat de grond onder het parcours de juiste vochtigheid heeft en er komt een grote tent naast de manege met een strodorp. Voor de Brabantse kampioenschappen indoorspringen is altijd veel belangstelling, dus we verwachten dat het terrein bomvol staat."

Obligaties

Alle honderd leden van de ruitervereniging helpen bij de organisatie. Van der Vleuten: ,,Onze leden hebben verenigingsgevoel en nemen die verantwoording. Dat was vroeger al zo. Om De Pijnhorst te bouwen, belegden aangesloten boeren ieder duizend gulden in obligaties. Hiervan bouwden ze in 1983 deze prachtige accommodatie. Mijn vader groef met de schop de fundering uit." En die betrokkenheid is volgens hem gebleven.