‘Angry’, de nieuwste van de Stones, klinkt zondag al live in Veghel

INTERVIEW Hoe trainer Wil Boessen de grootste PS­V-talenten leert om de luxe van nu te waarderen: ‘Ze moeten ook zelf oplossin­gen blijven vinden’

Was de opleiding van profvoetballers in het begin van de jaren tachtig zoveel slechter dan nu? Het was vooral anders, zegt Jong PSV-trainer Wil Boessen. Hij koestert de zegeningen van de moderne tijd, maar vindt dat spelers van toen wel zelfredzamer waren. In gesprek met de 59-jarige coach, die in Eindhoven een droombaan vond.