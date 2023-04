Auto te water in Zuid-Willemsvaart bij Schijndel en Heeswijk-Dinthter, geen personen aangetroffen

Ex-profvoet­bal­ler moet Boxtel met strijdlust voor degradatie behoeden: ‘Ik doe het écht voor die jongens’

Met één been in de vijfde klasse gaat Boxtel het slot van de competitie in. Dat doet het zonder hoofdtrainer Michael van der Wal, hij stopte vorige week per direct. Oud-prof en clubman Jochem van der Hoeven moet nu voor een sprookje zorgen. ,,Ik doe het écht voor die jongens.”