Automobilist aangehouden na frontale botsing in Schijndel waarbij persoon gewond raakt

Duizenden op de been voor fakkel­tocht langs kerk en moskee: ‘Hier begint onze kerst!’

EINDHOVEN - Eerst bidden met een pastor en een imam in de kerk en daarna voor een kop linzensoep naar de moskee. De dertigste fakkeltocht op zaterdagavond in Eindhoven stond in het teken van verbinding tussen christenen en moslims in de stad. Enkele duizenden mensen liepen mee.

10:30