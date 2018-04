Baangarantie voor jongeren die kiezen voor studie in zorg en welzijn bij ROC de Leijgraaf

OM en Taskforce Brabant Zeeland: Je weet niet wat je niet ziet

14:40 DEN BOSCH - Hoewel de hoogste bazen toegeven dat de war on drugs niet te winnen is, laten de speurders zich niet afschrikken en pakken door. Tevredenheid over jaarcijfers maar ‘er is nog veel te doen’. Het Openbaar Ministerie en de Taskforce Brabant Zeeland proberen hand in hand de drugscriminaliteit te raken waar het pijn doet.