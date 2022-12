Baby Fay is het kerstkindje van ziekenhuis Bernhoven

Twijfelach­tig onderzoek naar instorting roze faunabrug in Eindhoven leidt niet naar een schuldige

EINDHOVEN – Het onderzoek naar de instorting van de faunabrug over het Beatrixkanaal in Eindhoven is uitgevoerd door onder andere een universitair docent die banden heeft met de bouwer. En een schuldige is ondanks de wens van de gemeente Eindhoven niet aangewezen.

25 december