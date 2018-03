Baloji brengt Paaspop naar een Congolees hoogtepunt

Eind jaren '90 maakte hij al furore als één van de leden van Starflam, de Waalse hiphopgroep die met hun Franstalige raps de hitlijsten bij de zuiderburen veroverden. Nadat hij solo ging, dook Baloji echter vol in zijn Congolese roots, en kwam uiteindelijk boven met een muzikale stijl die Franstalige hiphop, traditionele Congelese muziek en moderne elektronica met elkaar mixt, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Het is met die unieke sound dat hij in Schijndel op het podium staat. "Wat is de naam van de stad hier?", vraagt hij zijn publiek in het Nederlands, maar het uitspreken van 'Schijndel' blijkt toch iets te ingewikkeld: "Da's moeilijk voor mij, ik ben van België."

Theatraliteit

Waar hij geen moeite mee heeft, is met een aanstekelijk gevoel voor theatraliteit zijn heerlijke nummers uitbeelden. Hij danst om zijn microfoonstandaard heen, slaat vol overgave een drumstok kapot op de hi-hat van zijn drummer tot de stukken hem om de oren vliegen, en moet halverwege de setlist bij zijn grote hit 'Spoiler' zijn kekke colbert uittrekken, om zijn inmiddels doorweekte witte overhemd wat te kunnen laten ademen.

Het publiek in de Roxy eet ondertussen uit zijn hand, en er is vrijwel niemand in de tent te ontdekken die niet met een glimlach van oor tot oor mee staat te dansen. In het Swahili betekent 'lala' dat je dekking moet zoeken, maar in het Lingala betekent het "making love", zo legt hij het publiek uit. Hij laat vervolgens de voltallige Roxy hurken, om ze uiteindelijk opnieuw in dansen uit te laten barsten.

Snarenplukker

Tegen het einde van zijn uiterst energieke show vindt de frontman dat het tijd is om zijn gitarist in het spreekwoordelijke zonnetje te zetten. De oudere heer, die zittend op een stoel aan de rechterkant van het podium meer dan een beetje aan B.B. King doet denken, is dan ook geen willekeurige snarenplukker, maar niemand minder dan de in de Congolese muziek legendarische Dizzy Mandjeku, door Baloji liefkozend 'Papa Dizzy' genoemd.