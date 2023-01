Bedafcross Uden na twee jaar weer op de kalender

De Peesjevee-pod­cast is terug: ‘Al te veel zorgen over de PS­V-financiën zijn niet nodig, kapitaal moet ook op het veld staan’

Er is geen reden om te panikeren over de financiële situatie van PSV. Dat stelt PSV-watcher Rik Elfrink van het ED in de nieuwste editie van de Peesjevee-podcast. Hij vindt het beleid van de afgelopen jaren te verklaren, al is er volgens hem wel behoorlijk scherp aan de wind gezeild. Ook omdat Ajax een andere koers ging varen.

3 januari