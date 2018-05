Bekende zwemschoolhouder Govert Juijn (82) en neef Cees (85) verongelukt in Schijndel

Govert Juijn is in zijn woonplaats met name bekend als varkenshouder en zwemschoolhouder. Het gaat om zwemschool 't Geburgt aan de Aabrugstraat, een familiebedrijf dat tientallen jaren geleden door Juijn is opgericht. Veel inwoners van Heeswijk-Dinther hebben hier hun zwemdiploma gehaald.

Toneelspeler

Juijn was als acteur ook betrokken bij toneelclub de Oudere Garde. Deze krant heeft hem daarover meerdere malen geïnterviewd. ,,Ik heb met mijn vrouw al heel veel jaren op het toneel gestaan, maar nog nooit samen als man en vrouw. Op het toneel zijn we nu voortdurend aan het bekvechten en ruziën", vertelde hij in 2009 aan deze krant.

,,Dat is gruwelijk wennen, want in het dagelijks leven is dat beslist heel anders. Het mag ook wel eens gezegd worden, dat we heel dankbaar zijn dat we als oudere garde in goede gezondheid nog kunnen toneelspelen. Dat we dit nog kunnen doen op onze ouwe dag."

In 2012 vierde Juijn zijn gouden huwelijk met Cokkie. Het echtpaar leerde elkaar kennen tijdens de jaarfeesten van protestante jongeren.

Ongeluk

Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Het gaat in elk geval om een eenzijdig ongeluk: de auto waarin Govert en Cees zaten botste tegen een boom. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, moet onderzoek uitwijzen.