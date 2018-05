Bereiken van finale Grote Prijs is 'allang mooi' voor Kiki Mettler

EINDHOVEN/SINT-OEDENRODE - Ze is naar eigen zeggen geen gitaarvirtuoos, toch schopt Kiki Mettler het tot de finale van De Grote Prijs. In de categorie singer-songwriter neemt de 22-jarige Rooise het zondag in De Paradiso op tegen vijf tegenstrevers.