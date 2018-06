Berm staat in brand door ongeluk met vrachtwagen op A50 bij Veghel, weg richting Eindhoven weer open

Van woonhuis naar museum; Van Esch krijgt er een lintje voor

24 juni SCHIJNDEL - Mevrouw Will van Esch - Rutten (1936) uit Schijndel kreeg zondag een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor al het vrijwilligerswerk dat ze voor het museum Jan Heestershuis doet.