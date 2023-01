Bernheze wil levendigheid van vroeger terughalen naar De Wildhorst: ‘Toerisme is zeker weer mogelijk’

Rust en woongeluk

,,Ooit was De Wildhorst een levendig recreatiegebied maar dat is verleden tijd. Het park is niet meer wat het ooit was”, zegt de wethouder die zich de goede tijden nog heel goed kan herinneren. ,,Het zou mooi zijn als we iets van die activiteiten naar Heeswijk-Dinther terug kunnen halen. Daarnaast wil ik benadrukken dat dankzij de inzet van de beheercoöperatie van De Wildhorst er na jaren overlast eindelijk weer rust en woongeluk is op het park.”