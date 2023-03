Betonbedrijf MBI sluit locatie in Veghel om elders te kunnen groeien, geen gedwongen ontslagen

VEGHEL - Het Brabantse betonbedrijf MBI sluit de productielocatie in Veghel om elders te kunnen groeien. Het bedrijf noemt de sluiting per eind 2024 een ‘radicale keuze’ maar noodzakelijk om de marktleiderspositie te behouden en te voldoen aan de steeds hogere eisen wat betreft kwaliteit en duurzaamheid.

Het hoofdkantoor van MBI - bij het bedrijf werken in totaal ruim 450 mensen - is gevestigd in Veghel, waar in totaal 130 mensen werken. Het bedrijf produceert naar schatting vijfduizend verschillende steenproducten op diverse locaties.

Klinkers en trottoirbanden

In Aalst worden met name opsluit- en trottoirbanden geproduceerd, in Kampen de gevelstenen en de tuintegels, in Nieuwlekkerland de betonstenen met een keramische toplaag (GeoCeramica) en in Veghel draait het vooral om de productie van stenen voor de bestrating van wegen, fietspaden, bedrijfshallen en winkelcentra.

Kapitaalsinjectie

De oudste productielocatie van MBI in Veghel voor betonnen bestratingsmaterialen gaat eind 2024 dicht. Dat biedt volgens het bedrijf ruimte voor uitbreiding van de andere productielocaties in Aalst, Nieuw-Lekkerland en Kampen. De verandering wordt uitgevoerd zonder gedwongen ontslagen en het hoofdkantoor zal op een nieuwe locatie in de regio Veghel gevestigd blijven. MBI zit al sinds 1969 in Veghel.

MBI spreekt van een ‘forse kapitaalinjectie’ om van deze drie locaties de modernste en duurzaamste productiebedrijven in haar soort te maken, zonder overigens concrete bedragen te noemen. Het doel van MBI is om volledig klimaatneutraal te kunnen produceren.