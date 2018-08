Bidden om regen bij Oogstfeest in Nijnsel

Het Vakantiekoor Odaparochie oefent met de bezoekers in de tuin van Hoeve Strobol in Nijnsel nog even de antwoordpsalm. 'De Heer gaf hun brood uit de hemel', klinkt het uit volle borst. Dan kondigen trompetgeschal en tromgeroffel de komst aan van de gilden uit Son, Sint-Oedenrode en Schijndel.

Bisschop De Korte refereert meteen aan de weersomstandigheden die het oogsten nu zo bemoeilijken: "We vieren het oogsten, maar we hebben te maken met abnormale hitte en abnormale droogte. Laten we bidden dat er regen zal vallen." In zijn preek komt hij er weer op terug: "Broeders en zusters, als mensen in nood zijn, lijkt God ver weg. In de lezing vraagt Jakobus de mensen om geduld, want er komen herfst- en winterregens. Laten we hopen dat er ook al regen zal vallen in augustus". Zijn toehoorders gniffelen. "Dit uur danken wij de Heer voor de oogst die er zal zijn, maar waarschijnlijk minder groot dan vorig jaar."