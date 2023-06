Bijzonder project: kunstenares schildert op klanken van Schijndelse harmonie

met video Man rijdt met rolstoel water in Veghel in, omstander springt water in om hulp te bieden

In eerste instantie sprong een omstander het water in, om het hoofd van het slachtoffer boven water te houden. Daarna nam de politie het over, zodat de man veilig uit het water gehaald kon worden. De hulpdiensten kwamen met meerdere wagens naar het watertje toe en haalden even later ook zijn rolstoel uit het water.