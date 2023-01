Blauwe Kei viert record: 50.000 verkochte theaterkaartjes

Nooit eerder verkocht het theater zo veel kaarten in één seizoen. Dit constateert De Blauwe Kei terwijl het huidige seizoen nog tot doorloopt tot in juni.

Opsteker na een jaren van stilte

De mijlpaal van 50.000 verkochte kaarten betekent volgens de directeur vooral dat zijn theater aanspreekt bij het publiek. Dat is een opsteker na de rare coronajaren. Die periode vol lockdowns en beperkingen maakt een goede vergelijkingen met vorige jaren lastig, erkent Vermeulen: ,,In het seizoen 2019-2020 gingen we al richting de vijftigduizend bezoekers. En toen ging de tent ineens dicht.’’

De Blauwe Kei noteerde in 2017, in het laatste volle seizoen op de oude locatie, een record met ruim 34.000 bezoekers. Daarna volgde de verhuizing naar de Noordkade en de start van de samenwerking met het Spectrum in Schijndel. De groei is nu zowel in Schijndel als in Veghel te zien, aldus Vermeulen.