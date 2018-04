Boek na 28 jaar knippen voor kerk Sint-Oedenrode

Veghelse ondernemer Bob Hutten spreekt Google toe in Silicon Valley: 'Toch wel een beetje stoer'

10:46 VEGHEL - Veghelaar Bob Hutten is in Silicon Valley. Op uitnodiging van Google denkt hij er mee over de aanpak van voedselverspilling. Via Twitter deelt hij trots een foto van zichzelf tijdens een speech op het hoofdkantoor van de internetgigant.