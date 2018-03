Bouw sociale huurwoningen in Meierijstad komt op gang

Op meerdere locaties in Meierijstad wordt al gebouwd of zijn overeenkomsten getekend. Zo is de verwachting dat deze woningen uiterlijk in 2019 worden opgeleverd: Sluitappel Noord in Sint-Oedenrode (17 woningen), De Misse in Olland (6), Huisakkerweg in Nijnsel (12), Groen van Prinsterlaan (12), Jan van Galenstraat (28 woningen) en Evertsenstraat (6) in Veghel. Dat zijn in totaal 81 woningen.