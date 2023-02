Ergernis in Gestel over kostenstijging Veiligheidsregio, ‘ze moeten zelf ook broekriem aanhalen’

PSV heeft respect voor FC Emmen en rekent niet direct op wonderen van Boscagli

Na de nederlaag tegen FC Emmen van vorige maand is er bij PSV niemand die denkt dat de Drenten woensdagavond op halve kracht uitgeschakeld kunnen worden in het bekertoernooi. ,,Dat lijkt me duidelijk”, zei trainer Ruud van Nistelrooij er dinsdag over. Het lijkt erop dat de coach in het Philips Stadion niet al te veel gaat wisselen, al zal keeper Joël Drommel zeker weer starten.

