Brabantse slagers gezocht voor spraakmakende voorstelling tijdens festival Veghel: ‘Varken uitbenen op het podium’

Koeienmest­kle­ren en vrouwelijk sperma: de kansrijke toekomst van bio art voor mens en natuur

OSS/EINDHOVEN -Een wereld creëren waarin de mens in symbiose samenleeft met de natuur in onze omgeving. Wat als we dat deden? Met‘Leven en laten leven – Hoe Bio Art de toekomst kleurt’, verkent de Eindhovense kunstenaar Jalila Essaïdi (van BioArt Laboratories op de Oirschotsedijk) met andere kunstenaars die mogelijkheid in Oss.