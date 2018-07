Brand bij boerderij in Sint-Oedenrode

Carpool­plaats aan A50 Sint-Oedenrode pas in najaar in gebruik

4 juli SINT-OEDENRODE - Terwijl in heel Nederland droogte heerst, is de grond onder de toekomstige carpoolplaats aan de A50 in Sint-Oedenrode juist te nat. De ondergrond van het terrein is verzadigd met water en is daardoor instabiel geworden. Er is een periode van rust nodig voordat de grond geschikt is voor asfaltering. Daarom wordt de opening uitgesteld tot het najaar, zo maakte de gemeente Meierijstad bekend.