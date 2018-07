Brandweer was nog uren bezig met nablussen boerderijbrand Olland, schade aan woningen enorm

OLLAND - De brandweer is zaterdagavond en -nacht nog lang bezig geweest met blussen en nablussen van de grote brand in een boerderij in Olland. Om 01.45 uur kon de laatste brandweerwagen pas vertrekken. De brand brak zaterdagavond rond 19.00 uur uit.

Een van de redenen voor het lange nablussen is dat de brand woedde in een rieten dak. ,,De brand ontstond onder het dak, waardoor de onderste laag riet in brand stond", legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,Wij hebben vanaf boven geblust, maar riet, dat zijn holle buisjes. Veel van het bluswater loopt daar doorheen, maar komt misschien niet bij de brandhaard terecht."

De brandweer heeft ook een kraan opgeroepen om het rieten dak uit elkaar te trekken. ,,Dan kunnen we beter bij de brandhaard komen om die te blussen. Bij dakpannen is dat makkelijker. Je haalt de pannen weg en kan erbij. Een rieten dak zit met een behoorlijke hoeveelheid metaal aan elkaar zodat het dak ook een storm kan weerstaan."

Watertekort

Een ander probleem bij het blussen was dat er maar weinig bluswater beschikbaar was. ,,Brabant Water wil de kwaliteit van drinkwater zo hoog mogelijk hebben. Daarom liggen in het buitengebied smallere buizen om ervoor te zorgen dat het water niet lang stilstaat. Wij hebben voor het blussen liever lekker dikke buizen vol water om het vuur mee te bestrijden."

Om dit probleem aan te pakken, werden tankvoertuigen opgeroepen om extra water te brengen. Ook groot watertransport is naar Olland gekomen om water aan te leveren.

Vliegvuur

De droogte heeft zelf waarschijnlijk geen invloed gehad op de brand en het verspreiden. ,,Tenzij er een sloot droog stond. Waar we wel extra rekening mee moesten houden, is met 'vliegvuur'." Dat zijn vonken die vrijkomen door de brand en kunnen overslaan naar stukken natuur. ,,Maar als wij er al bij zijn om te blussen, kunnen we voorkomen dat vliegvuur een probleem is."

Toen om 01.45 uur de laatste brandweer vertrokken was in Olland, waren de brandweermannen nog niet klaar. Eenmaal terug in de kazerne moest al het materiaal schoongemaakt worden. ,,De blusvoertuigen moeten altijd weer klaar zijn om uit te rukken. Daar is midden in de nacht op de post nog voor gezorgd."

Boerderij

De brand in de boerderij brak zaterdag uit rond 19.00 uur. De boerderij was een twee-onder-een-kap woning. De brandweer kon door de moeilijkheden met het blussen niet voorkomen dat het vuur oversloeg van de ene naar de andere woning. Grote delen van het dak en de bovenverdieping zijn verloren gegaan.