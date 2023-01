Bronzen borstbeeld Harrie Jansen uit park Schijndel gestolen

Plan van aanpak voor pumptrack in Son, ook hangjonge­ren krijgen misschien plekje

SON EN BREUGEL- Een pumptrackbaan in hun eigen gemeente, de grote wens van drie Breugelse vrienden, lijkt werkelijkheid te worden. In november stemde de hele gemeenteraad in met de komst, nu zijn er drie mogelijke locaties in beeld en is bekend wat het ongeveer gaat kosten.

10 januari