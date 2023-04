Burgemeester zoekt de bruggenbouwers in Meierijstad; ‘Mensen snakken naar goed nieuws’

Eigenlijk is ze voor Ajax, maar deze spits maakt voor PSV haar doelpunten: ‘Ben hier op m'n plek’

Het gaat snel met Fleur Jansje Margaretha Stoit uit Leerdam. Begin april tekende de aanvalster van PSV een contract tot medio 2025 in Eindhoven. Een week later was Stoit onderdeel van de selectie van Oranje onder negentien jaar dat een plaats op het EK in België deze zomer afdwong.