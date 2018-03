Busje met caravan raakt van de weg op N279; geen gewonden

In Rooi worden wel sociale huurwoningen gebouwd

11:04 MEIERIJSTAD - Dit jaar verrijzen 75 sociale huurwoningen in Meierij­stad en volgend jaar worden nog eens 88 goedkope huurwoningen opgeleverd, zo meldt de gemeente Meierijstad. Hiermee komen B en W voor een deel tegemoet aan kritiek in de raad. Verscheidene fracties klaagden dat de sociale woningbouw maar traag op gang komt. Opvallend is dat van de ruim 160 huurwoningen die dit en komend jaar opgeleverd worden, er geen enkele in Schijndel komt.