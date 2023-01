Busstaking: niet verwacht, wel gehoopt, toch gekomen. De 306 naar Veghel

UDEN/VEGHEL - De bussen rijden niet of nauwelijks maar toch staan er donderdagochtend zeker vijftien mensen te wachten op het busstation in Uden. Hopend op vervoer, misschien wel tegen beter weten in. De stakende chauffeurs slaan onder een tent de tijd stuk met koffie en een warm broodje durum-döner tegen de kou.

,,Natuurlijk weet ik dat de bussen staken", zegt Kim van Uden uit Uden. ,,Maar dat was eerder ook al het geval en toen reed er af en toe nog wel iets. Daar hoop ik nu ook op want ik moet naar mijn stage bij Vanderlande in Veghel en dat wil ik eigenlijk niet missen.” Zo zijn er meer reizigers deze ochtend naar het wit bepoederde busstation in Uden gekomen.

Ga naar huis

,,Maar de mensen kunnen toch echt het beste naar huis gaan", zegt chauffeur en stakingsleider Bart Moerkens onder de rode FNV-tent die bij het busstation is neergezet. ,,Er rijden vandaag nauwelijks bussen.” Tot dan toe, 08.30 uur, is er vanuit Uden volgens de stakende chauffeurs, - een man, vrouw of vijftien - nog geen bus vertrokken hoewel het informatiebord helemaal vol staat met vertrektijden van bussen die nooit gaan komen. ,,Desinformatie van Arriva", zegt een van de chauffeurs boos. ,,Waarom zetten ze er niet op dat vandaag de bussen helemaal niet rijden?”

Thirza van Uden uit Uden hoopt toch echt dat haar bus naar Oss nog gaat komen want anders kan ze niet naar Tilburg waar ze studeert. ,,Er is vandaag een banenmarkt en daar wil ik graag naar toe", zegt ze. Dus is het duimen en hopen. Maar volgens de chauffeurs rijden waarschijnlijk alleen de buurtbusjes want die worden bemand door vrijwilligers.

Quote ,,Ik ben geen buschauf­feur geworden om de mensen te laten staan.”

Toch de 306

Maar dan glijdt warempel heel statig de 306 het station binnen die binnen zeven minuten naar Veghel zal doorrijden. Kim van Uden is blij en spurt, net als een heleboel andere reizigers, naar de bus. ,,Waarom ik wel rij?", kaatst de buschauffeur de vraag terug. ,,Ik ben geen buschauffeur geworden om de mensen te laten staan.”

Zijn stakende collega's kijken van een afstand toe. ,,Nee, dat beschouw ik niet als een stakingsbreker", zegt Moerkens. ,,Het is ook gewoon een collega en ik ken zijn situatie niet.” De rest onder de tent is in elk geval niet van plan om vandaag nog te gaan werken en vrijdag ook niet. ,,We gaan door tot onze eisen zijn ingewilligd", klinkt het strijdvaardig.