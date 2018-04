Buurman over de dodelijke schietpartij: 'Ze haalden het slachtoffer al snel uit de auto'

VIDEOSCHIJNDEL - Het is donderdagmorgen stil in de Renate Rubinsteinstraat en de Aagje Dekenstraat. Een groot contrast met woensdagavond. In de straat in de luxe Schijndelse wijk werd rond 19.15 uur een man doodgeschoten. ,,Ik grapte nog: 'ze zijn aan het schieten''', zegt een buurman, die vroeg op de ochtend als een van de weinigen in de straat is.