Camping Berlicum mag uitbreiden, als er maar geen permanente bewoning komt

Lezen is weer hip onder jongeren, ook boeken in andere talen winnen aan populari­teit

HELMOND - Steeds meer jongeren in Zuidoost-Brabant lezen boeken. Dat komt onder meer door populaire boekenfilmpjes op YouTube en sociale media zoals TikTok. Wat ook opvalt is dat literatuur in een andere taal steeds populairder wordt.

27 januari